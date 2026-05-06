Paladina-Sedrina rimpallo di responsabilità tra istituzioni Ma spunta l’alternativa di Anas

Le responsabilità sul nuovo blocco del progetto Paladina-Sedrina sono ancora poco chiare, con vari enti coinvolti che si sono passati le colpe. In questa vicenda spunta anche un’ipotesi alternativa proveniente da Anas, ma al momento non ci sono conferme definitive. La situazione rimane confusa, mentre le decisioni e le azioni delle diverse istituzioni continuano a essere al centro di un’attenzione crescente.

Regione addossa la colpa dello stop al progetto sulla Provincia. Anas garantirebbe l’opera con il rialzamento del tratto di strada che attraversa l’ex discarica di Sorisole Nel tentativo di accertare le responsabilità che hanno portato al nuovo stop del progetto della Paladina-Sedrina, di certezze se ne trovano davvero poche. Dopo due settimane in cui il mondo politico è sembrato compatto al fine di offrire una risposta condivisa alle esigenze del territorio, iniziano ora a emergere le prime crepe. Martedì 5 maggio, Regione Lombardia si è in sostanza chiamata fuori dalla confusione seguita alla richiesta di Anas di nuovi rilievi sull’ex discarica Monte Bianco di Sorisole, scaricando le responsabilità dalle parti di via Tasso.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate “Ma sulla Paladina-Sedrina l’ANAS non può sfilarsi”Un nubifragio dopo l’altro su due progetti portanti per il futuro della rete stradale della nostra provincia. Leggi anche: Paladina-Sedrina: lettera all’Anas: «No passi indietro» Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paladina-Sedrina, rimpallo di responsabilità tra istituzioni. Ma spunta l’alternativa di Anas; Paladina-Sedrina, manifestazione di piazza sabato 6 giugno; Paladina-Sedrina, la Val Brembana non ne può più: Ci hanno umiliati, il 6 giugno in piazza. Paladina-Sedrina, rimpallo di responsabilità tra istituzioni. Ma spunta l’alternativa di AnasRegione addossa la colpa dello stop al progetto della Paladina-Sedrina sulla Provincia. Ecco cosa chiede Anas per garantire l'opera ... bergamonews.it Paladina-Sedrina, manifestazione di piazza sabato 6 giugnoLa decisione dopo l’assemblea di giovedì 30 aprile. L’affondo di Vittorio Milesi: «Il tracciato non si tocca» Per il presidente Valeriano Bianchi è necessario ancora un confronto tecnico. ecodibergamo.it Paladina-Sedrina, Lobati: “Opera necessaria, il territorio non può più aspettare” - facebook.com facebook