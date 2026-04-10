Batterie giocattoli e bigiotteria irregolari | blitz della locale in due negozi maxi sequestro di merce pericolosa

Da triesteprima.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti del Nucleo di polizia commerciale di Trieste hanno effettuato un controllo in due negozi del centro città, sequestrando un’ingente quantità di merce. Sono stati trovati e rimossi articoli come batterie, giocattoli e bigiotteria che non rispettavano le normative di sicurezza. Il sequestro ha coinvolto prodotti considerati pericolosi e irregolari, destinati alla vendita al pubblico.

Maxi sequestro in due negozi del centro sono stati effettuati dagli agenti del Nucleo di polizia commerciale della locale di Trieste. Circa 2200 i prodotti, tra giocattoli e altri articoli destinati ai bambini, questo il bilancio dell'operazione andata in scena nelle scorse settimane. “Gli agenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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