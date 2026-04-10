Batterie giocattoli e bigiotteria irregolari | blitz della locale in due negozi maxi sequestro di merce pericolosa

Gli agenti del Nucleo di polizia commerciale di Trieste hanno effettuato un controllo in due negozi del centro città, sequestrando un’ingente quantità di merce. Sono stati trovati e rimossi articoli come batterie, giocattoli e bigiotteria che non rispettavano le normative di sicurezza. Il sequestro ha coinvolto prodotti considerati pericolosi e irregolari, destinati alla vendita al pubblico.

Maxi sequestro in due negozi del centro sono stati effettuati dagli agenti del Nucleo di polizia commerciale della locale di Trieste. Circa 2200 i prodotti, tra giocattoli e altri articoli destinati ai bambini, questo il bilancio dell'operazione andata in scena nelle scorse settimane. “Gli agenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Roma: bigiotteria pericolosa e abiti contraffatti, maxi sequestro in un deposito a Tor Sapienza Giocattoli, cosmetici e articoli di carnevale irregolari: maxi sequestro a MisterbiancoIl sequestro di oltre 120 mila articoli è stato eseguito dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria nel punto vendita e in due depositi... Batterie, giocattoli e bigiotteria irregolari: blitz della locale in due negozi, maxi sequestro di merce pericolosaCirca 2200 i prodotti sequestrati dagli agenti del Nucleo di polizia commerciale della locale di Trieste. L'assessore Caterina de Gavardo: La prima e più importante difesa è la consapevolezza del con ... triesteprima.it Merce non a norma. Bigiotteria e giocattoli senza istruzioni e dati. Sequestri e sanzioniMigliaia di articoli irregolari e in vendita trovati dalla Guardia di Finanza. Raffica di controlli in città: sotto la lente gli oggetti di quattro negozi. Prodotti senza etichettature ed informazioni ... lanazione.it