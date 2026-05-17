Una serata con gli amici si è conclusa in modo tragico in una gelateria di Casoria, nel Napoletano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita poco dopo aver consumato un gelato. Sul corpo del giovane è stata disposta un’autopsia, e le autorità stanno indagando su quanto accaduto. La notizia ha rapidamente attirato l’attenzione della comunità locale, che si chiede cosa possa aver causato il decesso così improvviso. La procura ha avviato le verifiche del caso.

Doveva essere una serata come tante con gli amici, ma si è trasformata in tragedia. Adriano d’Orso, 16 anni, è morto dopo aver mangiato un gelato in una gelateria che frequentava abitualmente a Casoria, nel Napoletano. Il ragazzo, allergico al lattosio, era solito scegliere gusti specifici prodotti senza latte. Poco dopo aver consumato il cono, però, Adriano ha iniziato a sentirsi male. Gli amici lo hanno accompagnato immediatamente a casa del padre, ma le sue condizioni sono precipitate nel giro di pochi minuti. In un disperato tentativo di salvarlo sarebbe stato somministrato anche del cortisone, ma all’arrivo del 118 per il 16enne non c’era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mangia un gelato e muore a 16 anni: tragedia a Casoria, disposta l’autopsia sul corpo di Adriano

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