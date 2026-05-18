Mangia rane crude e contrae un parassita nei polmoni | raro caso clinico in un ospedale di Shanghai
Una donna di 32 anni si è ammalata di un'infezione parassitaria ai polmoni dopo aver consumato rane crude. La paziente è stata ricoverata in un ospedale di Shanghai, dove i medici hanno diagnosticato la presenza di un parassita nei polmoni. Si tratta di un caso poco comune, che ha attirato l'attenzione sulla possibile diffusione di infezioni legate al consumo di animali non cotti. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e continuano le verifiche sui rischi associati a questa pratica.
Una donna di 32 anni ha sviluppato un’infezione parassitaria ai polmoni dopo aver mangiato rane crude. Ricoverata in un ospedale di Shanghai, i medici descrivono il suo caso come raro perché il parassita colpisce più spesso i tessuti sottocutanei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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