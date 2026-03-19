Va in ospedale per febbre e dolori ma scopre di avere 3 reni | il raro caso clinico

Un uomo di 41 anni si è recato in ospedale per febbre, dolore alla schiena e bruciore durante la minzione. Gli esami hanno evidenziato una condizione rara: possiede tre reni, con uno di questi, fusosi al destro, che presenta una forma a ferro di cavallo. La scoperta di questa anomalia congenita ha portato alla diagnosi di un caso clinico insolito.

Un uomo di 41 anni si era presentato in ospedale con febbre, dolore nella parte bassa della schiena e bruciore durante la minzione, ma gli esami avevano rivelato una rara anomalia congenita: un rene soprannumerario fuso al destro, con una conformazione a ferro di cavallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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