Manfredonia U15 da applausi

L’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 ha ottenuto una vittoria importante in trasferta nella quinta giornata. La squadra ha dimostrato determinazione e ha conquistato tre punti fondamentali fuori casa, suscitando l’ammirazione dei presenti per la prestazione offerta. La partita si è conclusa con un risultato positivo che ha rafforzato la posizione della formazione in campionato.

Successo esterno pesantissimo per l'Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata. Allo stadio "Don Uva", i biancocelesti battono la Gioventù Calcio Foggia con il risultato finale di 1-11. Di seguito i marcatori dell'incontro:???? Trigiani?? Ciuffreda?? Cariglia? Falciano? Aloi? Valentino Con questa vittoria, la formazione sipontina consolida il primato in.