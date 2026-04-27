Manfredonia U15 | poker esterno

L’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 ha ottenuto una vittoria schiacciante in trasferta, conclusa con quattro gol segnati. La partita, parte della Seconda Fase Regionale, si è conclusa con un risultato che ha confermato il successo della squadra. La prestazione degli atleti si è dimostrata efficace, portando a un risultato netto in trasferta.

?Si conclude con un successo autoritario il cammino dell’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella Seconda Fase Regionale. Allo stadio “San Rocco”, i biancocelesti superano il Real Siti per 1-4.?La formazione sipontina termina il girone al primo posto con l'impressionante bottino di 34 punti, frutto di 11 vittorie e un pareggio in 12 gare. Una marcia trionfale che proietta il gruppo verso le fasi finali con la consapevolezza di essere una delle realtà più solide del panorama giovanile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia U15: poker esterno Notizie correlate Manfredonia U15 da applausiSuccesso esterno pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata. Leggi anche: Il Manfredonia U15 vince e allunga