Riccardi | Primo Maggio a Manfredonia | la dignità del lavoro che nessuno racconta

A Manfredonia, il Primo Maggio viene ricordato pubblicamente, ma le manifestazioni ufficiali si sono limitate a dichiarazioni e discorsi. La giornata si è svolta senza grandi eventi o iniziative di piazza, e le parole pronunciate hanno sottolineato spesso la dignità del lavoro senza però tradursi in azioni concrete. La città, in questa occasione, si è limitata a una celebrazione formale, senza particolari iniziative pubbliche.

A Manfredonia il Primo Maggio si celebra a parole. E anche con grande enfasi: “lavoro dignitoso”, “diritti”, “sicurezza”, “legalità”, “salario minimo”, “Costituzione”. Un repertorio perfetto, quasi da concerto istituzionale. Peccato che, mentre il Sindaco intona la solita canzone sulla dignità del lavoro, a pochi passi dalla retorica ufficiale ci siano lavoratori veri, in carne e ossa, costretti da anni a operare in locali umidi, maleodoranti, degradati, con intonaci che cadono, calcinacci, muri compromessi e condizioni igienico-sanitarie indegne. È la storia dei lavoratori al servizio del Comune di Manfredonia, impegnati nelle attività di riscossione dei tributi locali, collocati da anni all’interno dei locali comunali di Lungomare Nazario Sauro 22.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Riccardi: “Primo Maggio a Manfredonia: la dignità del lavoro che nessuno racconta” Notizie correlate Leggi anche: Perugia. Primo Maggio, il Rettore Marianelli: “Il lavoro è dignità, pace e responsabilità. Nessuno resti indietro” Leggi anche: La Marca: “1° Maggio, la dignità del lavoro è un principio non negoziabile” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Primo Maggio in Fvg: queste le piazze. Tra le novità il concertone a Udine; Cosa fare questo weekend a Firenze; Primo Maggio, i musei aperti in Toscana. E il 3 maggio si entra gratis: ecco dove; Maggio 2026: gli eventi in Palazzo Medici Riccardi, a Pratolino e non solo. Primo Maggio, oggi il Concertone a Roma: gli artisti in scalettaE' il giorno del Concertone del Primo Maggio, il tradizionale evento per la Festa dei Lavoratori in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, condotto quest'anno per la prima volta da Arisa e Pierpaolo ... adnkronos.com Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it Sky tg24. . Oggi (primo maggio) scadono i 60 giorni dopo i quali, per legge, Trump dovrebbe chiedere al congresso l’autorizzazione per continuare le operazioni militari in Iran. Federico Leoni da Washington ci spiega quali sono gli scenari che si possono verif - facebook.com facebook Primo maggio, le storie delle false partite Iva (che gonfiano i dati sugli occupati). “Flessibilità 10 ore al giorno in studio per 1000 euro al mese”. “In campagna elettorale sei sempre reperibile, ma la paga non cambia”. Di Youssef Taby e @La_brus x.com