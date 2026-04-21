Manfredonia Incompleta o poco esaustiva cartellonistica La nota del Centro Cultura del Mare

Il Centro Cultura del Mare ha segnalato che la segnaletica presente nella zona di Manfredonia risulta essere incompleta o poco chiara. La nota inviata alle autorità evidenzia come i cartelli informativi non forniscano tutte le indicazioni necessarie per i visitatori e gli utenti. La comunicazione si conclude con un appello affinché vengano adottate misure per migliorare la segnaletica e garantire una maggiore chiarezza.

Manfredonia, "Incompleta o poco esaustiva cartellonistica". La nota del Centro Cultura del Mare Egregio Sig. Sindaco,la presente richiesta viene proposta dal Centro Cultura del Mare, pienamente condivisa dal TouringClub Italiano-Club di Territorio di Foggia, dall’Archeoclub d’Italia Sede Siponto-MonteSant’Angelo, da DauniaTur, dal Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia edall’AICS Ambiente Comitato Provinciale di Foggia, per richiamare la Sua attenzione sullaincompleta o poco esaustiva descrizione della cartellonistica già realizzata dalle precedentiamministrazioni, attualmente presente solo davanti all’ingresso di alcuni palazzi storici e chiese diManfredonia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, “Incompleta o poco esaustiva cartellonistica”. La nota del Centro Cultura del Mare Notizie correlate “Oltre le Onde”, a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e naturaDomenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere... Nuova cartellonistica in città: i ringraziamenti degli antiquari di via del Battistero e via del galUn Segno di Riconoscimento per l’Antiquariato Lucchese: Ringraziamenti a Remo Santini per la Nuova Cartellonistica Lucca celebra un nuovo capitolo...