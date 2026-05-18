Manfredonia orari di apertura al pubblico della C&C

Da ilsipontino.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia, gli orari di apertura al pubblico della C&C sono stati comunicati ufficialmente. La struttura rimane chiusa al pubblico il lunedì, mentre dal martedì al venerdì apre con orari specifici. La domenica, invece, la C&C è aperta per alcune ore stabilite e nei fine settimana si può accedere in determinate fasce di tempo. Questi orari sono stati pubblicati sul sito ufficiale e sono validi fino a nuove comunicazioni.

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Manfredonia, orari di apertura al pubblico della C&C lunedì: chiusura al pubblico; martedì: apertura dalle ore 10:00 alle ore 12:00; mercoledì: chiusura al pubblico, con accesso consentito solo su appuntamento; giovedì: apertura dalle ore 10:00 alle ore 12:00; venerdì: apertura dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Manfredonia, orari di apertura al pubblico della C&C IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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