Manfredonia orari di apertura al pubblico della C&C

A Manfredonia, gli orari di apertura al pubblico della C&C sono stati comunicati ufficialmente. La struttura rimane chiusa al pubblico il lunedì, mentre dal martedì al venerdì apre con orari specifici. La domenica, invece, la C&C è aperta per alcune ore stabilite e nei fine settimana si può accedere in determinate fasce di tempo. Questi orari sono stati pubblicati sul sito ufficiale e sono validi fino a nuove comunicazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui