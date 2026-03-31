Nuovi orari di apertura al pubblico della farmacia ospedaliera del presidio di Penne

A partire da aprile, la farmacia ospedaliera del presidio “San Massimo” di Penne adotterà nuovi orari di apertura al pubblico. La comunicazione è stata diffusa dalla Asl di Pescara, che ha aggiornato gli orari di funzionamento per il servizio di distribuzione diretta. La modifica riguarda le ore di accesso dei pazienti e degli utenti presso la struttura sanitaria.

.La Asl di Pescara comunica che, a decorrere dal mese di aprile, la farmacia ospedaliera del presidio “San Massimo” di Penne osserverà nuovi orari di apertura al pubblico per il servizio di distribuzione diretta dei farmaci. Il servizio sarà attivo il lunedì e il mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 13:30. Per eventuali urgenze negli altri giorni sarà possibile rivolgersi alla farmacia ospedaliera del presidio ospedaliero di Pescara. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Nuovi orari di apertura al pubblico della farmacia ospedaliera del presidio di Penne Articoli correlati Lo sportello anagrafe di Gonnosfanadiga aggiorna i giorni e gli orari di apertura al pubblicoA partire dal mese di febbraio, lo sportello anagrafe del comune di Gonnosfanadiga ha aggiornato i propri orari di apertura al pubblico, con un nuovo... Tra scienza e solidarietà. Preparazione galenica della farmacia ospedalieraLa farmacia ospedaliera di Città di Castello si è trasformata in un laboratorio di solidarietà scientifica, dando vita a una produzione interna... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Nuovi orari di apertura degli uffici comunali del settore Attività Produttive; Cimitero comunale: in vigore i nuovi orari di apertura dal 29 marzo; PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE: I NUOVI ORARI DI APERTURA; Gruppo Bper, nuovi orari di sportello: i sindacati diffidano l’azienda. Nuovi orari di apertura al pubblico della farmacia ospedaliera del presidio di PenneLa Asl di Pescara informa i cittadini riguardo ai nuovi orari di apertura della farmacia ospedaliera del San Massimo ... ilpescara.it Arrivano i nuovi voli al "Verdi": Tep introduce nuove corse di autobus fra il centro e l'aeroporto - Ecco i nuovi orari e le informazioni sui biglietti x.com Nuovi orari civici Musei Con l’arrivo della primavera, a partire da mercoledì 1° aprile, fino a domenica 11 ottobre, nei Musei del Comune di Trieste saranno in vigore i nuovi orari di apertura. I Musei interessati dall'estensione oraria sono i seguenti: Museo d facebook