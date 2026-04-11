Tutto pronto per l' apertura al pubblico della Casa di Comunità

Da lunedì 13 aprile, il poliambulatorio situato in via Marina di Marzano a Castel Volturno diventerà ufficialmente una Casa di Comunità. L'apertura al pubblico della struttura, situata nella località Scatozza, rappresenta il passaggio conclusivo di un processo che vede la trasformazione di un centro sanitario in un punto di riferimento per i servizi condivisi con l’Asl. La struttura sarà accessibile ai cittadini a partire dalla prossima settimana.

Apre la Casa di Comunità di Castel Volturno. Da lunedì 13 aprile il poliambulatorio Asl di via Marina di Marzano, in località Scatozza, oggi ufficialmente Casa di Comunità, aprirà le porte al pubblico.Dopo la fase di riorganizzazione e trasferimento, i servizi riprenderanno progressivamente, con.🔗 Leggi su Casertanews.it

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