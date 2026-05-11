Riforma dell' istruzione tecnico professionale Lucia Cherici Forza Italia | Basta critiche sterili pensiamo ai giovani

Lucia Cherici, candidata alle prossime elezioni comunali con la lista di Forza Italia, ha commentato l’andamento della riforma dell’istruzione tecnico-professionale nel territorio di Arezzo. Secondo la sua analisi, i dati raccolti confermano che la regione si trova in prima linea per attuare un cambiamento nel settore educativo, sottolineando l’esigenza di concentrare gli sforzi sui giovani e sulla modernizzazione delle scuole tecniche.

“La recente analisi sull’attuazione della riforma della filiera tecnico-professionale ad Arezzo conferma che il nostro territorio è in prima linea per una rivoluzione educativa non più rimandabile” così Lucia Cherici, candidata alle prossime amministrative comunali nella lista di Forza Italia a.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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