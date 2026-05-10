Nella seconda metà di maggio si svolgeranno i Welfare Days, una iniziativa dedicata ai Servizi Sociali che coinvolgerà la comunità locale. Le giornate prevedono incontri pubblici e attività di confronto tra operatori e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare le reti di supporto e promuovere una partecipazione attiva. L’evento si terrà il 27 e 28 maggio, offrendo opportunità di dialogo e scambio di informazioni.

“Vogliamo continuare a costruire un percorso che renda i servizi sempre più accessibili e riconoscibili – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Mettere in relazione istituzioni, operatori e cittadini significa rafforzare la capacità del territorio di rispondere ai bisogni in modo concreto e condiviso.” “I Welfare Days rappresentano un momento importante per la città – dichiara il sindaco Domenico la Marca – perché mettono in rete esperienze, competenze e servizi che spesso operano quotidianamente senza essere pienamente conosciuti. Rendere visibile questo lavoro significa rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini e costruire risposte più efficaci ai bisogni del territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Welfare Days: il 27 e 28 maggio i Servizi Sociali incontrano la città tra confronto, reti e partecipazione

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