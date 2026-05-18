Manfredonia il 25 maggio l’opening event della Bombeer Cup

Il 25 maggio alle 18 a Manfredonia si svolgerà l’evento di apertura della Bombeer Cup, un torneo di calcio a 8. La manifestazione segnerà l’inizio di una competizione sportiva che coinvolgerà diverse squadre. La sede dell’evento sarà nel centro cittadino, e l’ingresso sarà aperto al pubblico. La giornata prevede partite inaugurali e attività collaterali, con la partecipazione di atleti e spettatori presenti in loco.

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Si terrà il 25 maggio alle ore 18 a Manfredonia l’evento inaugurale della Boomber Cup, il nuovo torneo di calcio a 8. Una notte di calcio, spettacolo ed emozioni presso il Centro Sportivo Stella Maris. Ospite della serata Cristian Brocchi, insieme ai ragazzi della Zeta Como.. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, il 25 maggio l’opening event della Bombeer Cup ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manfredonia, anche Eva Gini per l’inaugurazione della Bombeer CupCi sarà anche il volto di Mediaset Eva Gini per l’inaugurazione della Bombeer Cup a Manfredonia. Leggi anche: A Manfredonia la Bombeer Cup