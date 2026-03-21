A Manfredonia la Bombeer Cup
A Manfredonia si svolge la Bombeer Cup, un torneo di calcio a 8 che da fine maggio anima le giornate estive della città. L'evento coinvolge diverse squadre e si tiene in vari campi locali, attirando appassionati e giocatori. La competizione, che dura diverse settimane, rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi della stagione estiva in zona.
?? A BOMBEER CUP MANFREDONIA?? L’ESTATE SI GIOCA QUI.????? Manfredonia? Da fine maggio Non è un semplice torneo di calcio a 8.È spettacolo puro.? Special Guest: Football Legends & Zeta Como?? Sfide vere? Livello alto? Solo per chi vuole vincere davvero?? Limite max giocatori tesserati: 3? Iscrizioni aperte. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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