Manfredonia Bagni Bonobo riaprirà regolarmente | Primo provvedimento favorevole
A Manfredonia, i Bagni Bonobo hanno ricevuto un provvedimento favorevole che permette la loro riapertura regolare. La decisione è stata comunicata ufficialmente e consente di riprendere le attività senza restrizioni. La struttura potrà tornare ad accogliere i clienti secondo le modalità precedenti, dopo un periodo di chiusura temporanea. La notizia è stata resa nota attraverso un documento ufficiale rilasciato dalle autorità competenti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali motivazioni o procedimenti legali legati alla decisione.
Cari clienti dei Bagni Bonobo,desideriamo aggiornarvi con trasparenza e serenità: abbiamo ricevuto un primo provvedimento favorevole che ci ha consentito di riottenere le concessioni e di avviare i lavori necessari per la manutenzione e la riapertura della struttura, in attesa dei prossimi sviluppi della procedura. Bagni Bonobo. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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