Manfredonia | stop ai Bagni Bonobo chiusi i cancelli per mafia

Il Comune di Manfredonia ha deciso di chiudere i Bagni Bonobo, gestiti dalla società Biessemme s., sospendendo tutte le attività commerciali. La decisione è stata adottata a seguito di un provvedimento ufficiale che ha portato alla cessazione immediata dell’attività. I cancelli sono stati chiusi e l’area è stata messa sotto sequestro. La questione riguarda collegamenti con attività criminali, secondo quanto comunicato dalle autorità.

Il Comune di Manfredonia ha disposto la cessazione immediata di ogni attività commerciale per la società Biessemme s.r.l., legata alla famiglia Romito, a seguito di un provvedimento della Prefettura di Foggia che colpisce lo stabilimento balneare denominato Bagni Bonobo. La decisione, presa dal Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico mercoledì 15 aprile, scatta in virtù di un’informazione antimafia adottata il 13 aprile contro i titolari della struttura situata nell’area di Siponto. L’impatto amministrativo sul lungomare del Sole. La determinazione dirigenziale non si limita a una semplice sospensione, ma opera una revoca totale delle autorizzazioni che permettevano l’esercizio dell’attività nei 5mila metri quadrati occupati dalla Biessemme s.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Manfredonia: stop ai Bagni Bonobo, chiusi i cancelli per mafia Notizie correlate Trapanese davanti ai cancelli chiusi del Centro per l'Autismo di Valle: «La prossima volta voglio trovarli aperti»Dopo la presentazione del suo libro al Circolo della Stampa, lo scrittore e padre si è fermato a Contrada Serroni. Domenica bestiale all'Olimpico: c'è un cinghiale, i cancelli restano chiusi | VIDEODomenica bestiale allo stadio Olimpico dove stasera si gioca Roma-Cremonese di serie A: i cancelli non vengono aperti causa.