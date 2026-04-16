I titolari del Bagni Bonobo a Manfredonia hanno diffuso una nota in cui affermano che si difenderanno come hanno sempre fatto, ma dichiarano di essere stanchi. La comunicazione è arrivata in seguito a una situazione che si ripete e che già conoscono. La nota, ufficiale, è stata diffusa oggi e fa riferimento a un episodio che coinvolge direttamente la loro attività.

Oggi ci troviamo, ancora una volta, ad affrontare una situazione che purtroppo conoscete già. Abbiamo ricevuto l’ennesimo provvedimento nei confronti dello stabilimento balneare Bagni Bonobo. Chi ci conosce davvero sa chi siamo: siamo ragazzi che hanno sempre lavorato con impegno, trasparenza e rispetto, mettendoci ogni giorno la faccia e il cuore. Non è la prima volta che dobbiamo difenderci da accuse ingiuste, e ogni volta la giustizia ci ha dato ragione, riconoscendo la nostra totale estraneità ai fatti contestati. La Biessemme si difenderà con determinazione, come ha sempre fatto, perché la nostra coscienza non è solo pulita. è limpida. Dover combattere continuamente per dimostrare ciò che per noi, e per chi ci conosce davvero, è già evidente, è qualcosa che logora profondamente, sia sul piano umano che professionale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, la nota dei titolari di Bagni Bonobo: “Ci difenderemo come sempre, ma siamo stanchi”

Notizie correlate

Manfredonia: interdittiva antimafia, revocata la SCIA al lido “Bagni Bonobo”: stop alle attività della società dei RomitoIl Comune di Manfredonia ha disposto la revoca immediata di tutte le autorizzazioni commerciali intestate alla società Biessemme s.

Manfredonia: stop ai Bagni Bonobo, chiusi i cancelli per mafiaIl Comune di Manfredonia ha disposto la cessazione immediata di ogni attività commerciale per la società Biessemme s.

Panoramica sull’argomento

Manfredonia, la nota dei titolari di Bagni Bonobo: Ci difenderemo come sempre, ma siamo stanchiManfredonia, la nota dei titolari di Bagni Bonobo: Ci difenderemo come sempre, ma siamo stanchi Oggi ci troviamo, ancora una volta, ad affrontare una ... ilsipontino.net

Manfredonia: interdittiva antimafia, revocata la SCIA al lido Bagni Bonobo: stop alle attività della società dei RomitoIl Comune di Manfredonia ha disposto la revoca immediata di tutte le autorizzazioni commerciali intestate alla società Biessemme s.r.l., riconducibile ... ilsipontino.net