Manchester City | le notizie di Pep Guardiola sul punto di svolta lasciano Gary Neville sotto shock
Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia che l’allenatore del Manchester City ha annunciato il suo addio alla fine di questa stagione. La comunicazione, riportata da un sito online, ha colpito anche l’ex calciatore e commentatore televisivo, che ha definito questa decisione come un momento decisivo. La notizia ha generato molta attenzione nel mondo del calcio, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sui motivi di questa scelta.
2026-05-18 23:40:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola lascerà il club alla fine della stagione, secondo quanto riportato in notizie che Gary Neville ha descritto come un “punto di svolta”. Il futuro di Guardiola all’Etihad Stadium è stato oggetto di significative speculazioni per tutta la stagione, con molti che anticipavano che questa stagione sarebbe stata l’ultima. E in effetti sembra essere così, con un rapporto iniziale del Daily Mail che rivela la sua imminente partenza, seguito da numerosi punti vendita. La notizia dell’imminente uscita di Guardiola dalla Premier League, che ha vinto sei volte nella sua carriera, è emersa mentre l’Arsenal batteva il Burnley 1-0 portandosi a cinque punti di vantaggio dal City in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
WE ARE A RICH CLUB! | Pep Guardiola Press Conference Embargo | Chelsea 0-1 Man City
Sullo stesso argomento
Pep Guardiola del Manchester City sul gol di Erling Haaland contro il ChelseaAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Pep Guardiola e Calum McFarlane (foto di Naomi Baker, Carl Recine/Getty Images) L’allenatore del Manchester...
L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola non bloccherà l’uscita, con la partenza di Etihad decisa: rapportoFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester City si prepara ad un’altra grande uscita a fine stagione.
Haaland contro Joao Pedro nella finale 145 di Fa Cup Manchester City-Chelsea, clou del week end, che Guardiola ha vinto nel 2019, ma ha perso a sorpresa negli ultimi due anni con il Manchester United e il Crystal Palace. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com
Nella finale di FA Cup, il Manchester City supera 0-1 il Chelsea. facebook
Il numero 42 che afferra il vincitore a Wembley per il Manchester City ? reddit
Pep Guardiola lascia il Manchester City: l’annuncio a breveSecondo il DailyMail, il tecnico spagnolo pronto a salutare i Citizens al termine della stagione. Il comunicato ufficiale atteso dopo l’ultima giornata ... corrieredellosport.it
Pronostico Chelsea-Manchester City: una maledizione da spezzare per GuardiolaChelsea-Manchester City è la finale dell’edizione 2025-26 dell’FA Cup e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, diretta in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico. Per un giorno ... ilveggente.it