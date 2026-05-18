Manchester City | le notizie di Pep Guardiola sul punto di svolta lasciano Gary Neville sotto shock

Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia che l’allenatore del Manchester City ha annunciato il suo addio alla fine di questa stagione. La comunicazione, riportata da un sito online, ha colpito anche l’ex calciatore e commentatore televisivo, che ha definito questa decisione come un momento decisivo. La notizia ha generato molta attenzione nel mondo del calcio, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sui motivi di questa scelta.

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