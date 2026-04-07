Lady Gaga ha annullato il concerto previsto a Montreal durante il suo tour mondiale The Mayhem Ball. La cantante, impegnata da mesi in una serie di spettacoli, ha comunicato che non si sente bene e per questo motivo ha deciso di cancellare l’evento. La terza data del tour in quella città non si terrà, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della artista.

Stop improvviso per Lady Gaga durante il tour mondiale The Mayhem Ball. La cantante statunitense, impegnata da mesi in una serie di concerti nelle principali città del mondo, ha annunciato la cancellazione della terza data prevista a Montreal, in Canada, a causa di un problema di salute. La decisione è arrivata poche ore prima dello spettacolo del 7 aprile, che avrebbe dovuto concludere le tre serate consecutive nella città canadese dopo i concerti del 2 e del 3 aprile. L’artista, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha comunicato lo stop direttamente ai fan attraverso una storia su Instagram. «Mi dispiace tantissimo dirvi che non posso esibirmi stasera e devo cancellare il concerto», ha scritto la cantante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lady Gaga annulla il concerto: “Non sta bene”

Lady Gaga sta male e cancella il concerto: “Devastata”Lady Gaga ha accompagnato l’uscita del nuovo attesissimo disco con un tour mondiale, dal titolo The Mayhem Ball.

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