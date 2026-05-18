Maltrattamenti alla materna di Desio il racconto | Quella festa di Natale surreale coi bimbi tutti seduti in silenzio

Durante una festa di Natale in una scuola dell'infanzia di Desio, alcune testimonianze riferiscono di bambini che sono rimasti seduti in silenzio, in una situazione descritta come surreale. La presenza di un'eventuale situazione di maltrattamento è stata segnalata, e si stanno svolgendo indagini da parte delle autorità competenti. I genitori e le figure coinvolte sono stati chiamati a fornire chiarimenti, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle verifiche in corso.

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Desio (Monza Brianza), 18.aggio 2026 - "Quando è arrivato Babbo Natale alla festa di Natale a scuola, nella classe di mio figlio i bambini erano tutti seduti con le gambe incrociate e soltanto uno ha avuto il permesso dalla maestra di alzarsi, consegnare a Babbo Natale un disegno che avevano fatto, stringergli la mano e tornare a sedersi con gli altri". Un'atmosfera surreale quella descritta dalla mamma di un bambino che nel 2021 aveva 4 anni e che frequentava la classe della scuola materna Sacro Cuore di Desio affidata a A.G., ora 62enne e imputata di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni in un processo al Tribunale di Monza.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltrattamenti alla materna di Desio, il racconto: “Quella festa di Natale surreale, coi bimbi tutti seduti in silenzio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il parco di via Dei Ronchi. Festa coi bimbi della materna per la riqualificazione verdeRiqualificato con bambini, famiglie, maestre della scuola materna Mario Lodi: è il parco di via Dei Ronchi a Rho, che dopo il taglio del nastro e una... Bimbi maltrattati alla scuola materna di Verona, un'altra maestra indagataL'indagine della procura tocca una 65enne che si sarebbe resa protagonista anche di alcuni episodi di violenza all'interno della struttura Poco più... Maltrattamenti alla materna di Desio, il racconto: Quella festa di Natale surreale, coi bimbi tutti seduti in silenzioLa testimonianza di una mamma, ai tempo rappresentante di classe, al processo che vede imputata una ex insegnante della Sacro Cuore ... ilgiorno.it Picchia la compagna a colpi di smartphone alla testa: 27enne arrestato. Intorno all'una della scorsa notte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stavano percorrendo via Foria quando hanno notato una donna a piedi. La ragazza, 25 anni peruviana, x.com Maltrattamenti in scuola materna a Potenza, sospese 3 maestreRoma, (askanews) – Tre maestre di una scuola materna di Potenza sono indagate per maltrattamenti. In un video diffuso dai carabinieri si vede come le educatrici strattonano e sculacciano i bambini, di ... affaritaliani.it