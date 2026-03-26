Bimbi maltrattati alla scuola materna di Verona un' altra maestra indagata

A circa un mese dall'apertura dell'indagine sui presunti maltrattamenti ai danni dei bambini in una scuola materna di Verona, un'altra insegnante si trova ora sotto indagine. La vicenda ha già portato alla sospensione della struttura e all'iscrizione nel registro degli indagati di cinque insegnanti. La procura ha avviato verifiche per accertare eventuali responsabilità e le modalità di eventuali abusi.

L'indagine della procura tocca una 65enne che si sarebbe resa protagonista anche di alcuni episodi di violenza all'interno della struttura Poco più di un mese fa a Verona era scoppiata l'inchiesta sui maltrattamenti ai danni dei bambini di un asilo, che aveva portato alla chiusura della struttura e a pesanti accuse nei confronti di 5 maestre. Nella giornata di giovedì è emerso un altro caso che sembra richiamare quello precedente, il quale avrebbe avuto luogo in un'altra scuola dell'infanzia del capoluogo scaligero. L'Ansa infatti riporta che è stato chiesto il rinvio a giudizio per una maestra di una scuola materna, sulla quale pende l'accusa di aver maltrattato "con condotte abituali" i bimbi che le erano stati affidati. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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