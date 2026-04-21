WhatsApp debutta l’abbonamento Plus per personalizzare la chat

Meta ha annunciato il lancio di un nuovo abbonamento chiamato Plus per WhatsApp, che permette agli utenti di personalizzare le chat. Questa novità si inserisce in un'ottica di ampliamento delle offerte a pagamento della piattaforma. La funzionalità sarà disponibile a breve e si rivolge a chi desidera aggiungere opzioni di personalizzazione all'uso quotidiano dell'app di messaggistica più diffusa al mondo.

(Adnkronos) – L'universo di Meta si prepara a una svolta commerciale per la sua piattaforma di messaggistica più diffusa. Secondo quanto riportato da alcuni beta tester, WhatsApp ha iniziato a rilasciare una versione Plus destinata a un numero ristretto di utenti, introducendo per la prima volta un modello di monetizzazione basato su abbonamento per i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate WhatsApp Plus: arriva l’abbonamento per personalizzare l’appUn numero ristretto di utenti sta testando proprio in questi giorni le nuove funzionalità legate all’abbonamento premium di WhatsApp Plus, un piano... WhatsApp, arriva la pubblicità negli Status: quanto costa l’abbonamento per eliminarlaPer chi apre WhatsApp decine di volte al giorno, la scheda Aggiornamenti sta subendo una trasformazione significativa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: WhatsApp, debutta l’abbonamento Plus per personalizzare la chat; Milano, maxi incendio in un’azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; WhatsApp Plus: in arrivo l’abbonamento a 2,49 euro; Vinitaly, debutta la Rete Enoturismo Sardegna: Un progetto per fare sistema. WhatsApp, debutta l'abbonamento Plus per personalizzare la chatMeta introduce una sottoscrizione mensile per sbloccare funzioni estetiche e strumenti di gestione avanzata delle conversazioni ... adnkronos.com WhatsApp Plus è arrivato: abbonamento da 2,49€/mese, ma le funzioni base restano gratisWhatsApp Plus è il nuovo piano in abbonamento da 2,49€/mese: sticker animati, 18 temi, icone personalizzate e fino a 20 chat fissate. Ecco cosa offre davvero. smartworld.it Licenziamento per un messaggio WhatsApp: è valida la giusta causa I giudici confermano che i messaggi in chat private possono costare il posto se offendono... - facebook.com facebook