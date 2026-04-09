Un articolo approfondito pubblicato dal settimanale statunitense rivela dettagli sulla figura del fondatore di OpenAI, contestando le sue dichiarazioni pubbliche. Secondo il resoconto, l’indagine si concentra sui comportamenti e sul carattere dell’imprenditore, descrivendolo come una persona con tratti sociopatici e accusandolo di aver mentito più volte nel corso della sua carriera. La lunga inchiesta si basa su fonti e testimonianze raccolte negli ultimi mesi.

L’articolo - quasi un racconto breve - ha come titolo «Sam Altman può controllare il nostro futuro: ci si può fidare?» ed è leggibile sulla rivista anche online (ma solo per gli abbonati) e suggerisce che no, è meglio di no. Dozzine di fonti, sia anonime sia «in chiaro», concordano su un dettaglio: l’uomo che sta letteralmente contribuendo più di molti altri a disegnare il nostro modo di pensare, lavorare, scrivere, conoscere il mondo è un bugiardo seriale, che ha mentito praticamente a tutti pur di affermare il proprio potere e imporre il proprio controllo. Uno spirito cinico potrebbe dire che è il requisito minimo per il capo di una multinazionale che deve garantirsi miliardi di dollari di finanziamenti, generare rendimenti crescenti e avere attorno a sé un ambiente regolatorio accomodante. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tutte le bugie del padre di Chat-Gpt. Il «New Yorker» svela il vero Altman

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