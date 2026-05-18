Malpensa Wizz Air potenzia la base e da settembre decollano 4 nuovi collegamenti

Da ilgiornale.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Wizz Air ha deciso di rafforzare la propria presenza nello scalo di Malpensa, potenziando le attività e ampliando l’offerta di voli. A partire da settembre, la compagnia introdurrà quattro nuove rotte, che andranno ad aumentare le destinazioni disponibili per i passeggeri. La compagnia aerea, seconda per quota di mercato in Italia, collabora con l’aeroporto per espandere le operazioni e migliorare le connessioni con diverse città europee. La decisione si inserisce in un piano di crescita annunciato dalla compagnia.

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Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia e Sea Milan Airport, annunciano un nuovo importante investimento nella base all’aeroporto di Milano Malpensa: dal prossimo 14 settembre il numero di aeromobili salirà da 10 a 11, consentendo un significativo potenziamento dell’offerta di rotte internazionali da e verso lo scalo. Nel dettaglio, l’arrivo dell’ undicesimo aereo consentirà il lancio di quattro nuovi collegamenti internazionali tutti in partenza a metà settembre da Malpensa per Santander, dal 15 settembre con 2 frequenze settimanali ogni martedì e sabato in estate, ogni lunedì e venerdì in inverno; Saragozza, dal 15... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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