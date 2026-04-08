Infortunio in falegnameria Si taglia la mano mentre lavora Grave un uomo di 45 anni

Nella mattinata di ieri si è verificato un incidente in una falegnameria situata in via San Giulio, dove un uomo di 45 anni si è procurato una ferita alla mano durante le operazioni di lavoro. L’uomo, rimasto coinvolto nell’incidente, ha riportato una ferita che è apparsa grave e ha richiesto l’intervento delle forze sanitarie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per le verifiche del caso.

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di ieri all’interno di una falegnameria in via San Giulio. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito gravemente a una mano mentre si trovava impegnato nella propria attività lavorativa, facendo scattare un imponente intervento dei soccorsi. L’allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 9, quando all’interno dell’azienda si è verificato l’incidente che ha coinvolto il lavoratore. La richiesta di aiuto ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, con un dispiegamento significativo di mezzi e personale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Luino, insieme ai vigili del fuoco, chiamati a garantire la sicurezza dell’area e a supportare le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Infortunio in falegnameria. Si taglia la mano mentre lavora. Grave un uomo di 45 anni Si taglia col flessibile mentre lavora in casa: soccorso dall'eliambulanzaMassiccio intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di domenica 29 marzo a Comezzano Cizzago per un uomo di 35 anni rimasto ferito mentre svolgeva... Folgorato mentre lavora su una cabina elettrica: operaio di 28 anni grave a CaltanissettaUn operaio di 28 anni è rimasto folgorato mentre effettuava alcuni lavori su una cabina elettrica a Caltanissetta. Temi più discussi: Infortunio in falegnameria. Si taglia la mano mentre lavora. Grave un uomo di 45 anni; Grave infortunio a Cittiglio, falegname 45enne perde un arto; Cittiglio: Grave infortunio, falegname in codice rosso; Cittiglio (Varese): infortunio nell’atelier di falegnameria, grave 45enne. Infortunio in falegnameria. Si taglia la mano mentre lavora. Grave un uomo di 45 anniCittiglio, l’operaio si è ferito seriamente mentre svolgeva mansioni nella bottega di via San Giulio. Immediata la corsa al San Gerardo di Monza in elissocorso per cercare di salvargli l’arto. ilgiorno.it Infortunio in falegnameria a Cittiglio: 45enne trasportato in ospedale in codice rossoL’allarme è scattato poco dopo le 9 in via San Giulio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanza, automedica ed elisoccorso decollato dalla base di Villa Guardia, oltre ai vigili ... laprovinciadivarese.it Rossella Canadè L’infortunio sul lavoro alla comunità per mamme e bambini la “Tana di sbrisolona” - facebook.com facebook Juventus, Vasilije Adzic prosegue la riabilitazione dopo l'infortunio x.com