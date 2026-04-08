Infortunio in falegnameria Si taglia la mano mentre lavora Grave un uomo di 45 anni

Da ilgiorno.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri si è verificato un incidente in una falegnameria situata in via San Giulio, dove un uomo di 45 anni si è procurato una ferita alla mano durante le operazioni di lavoro. L’uomo, rimasto coinvolto nell’incidente, ha riportato una ferita che è apparsa grave e ha richiesto l’intervento delle forze sanitarie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per le verifiche del caso.

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di ieri all’interno di una falegnameria in via San Giulio. Un uomo di 45 anni è rimasto ferito gravemente a una mano mentre si trovava impegnato nella propria attività lavorativa, facendo scattare un imponente intervento dei soccorsi. L’allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 9, quando all’interno dell’azienda si è verificato l’incidente che ha coinvolto il lavoratore. La richiesta di aiuto ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, con un dispiegamento significativo di mezzi e personale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Luino, insieme ai vigili del fuoco, chiamati a garantire la sicurezza dell’area e a supportare le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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