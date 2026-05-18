Malore mentre pesca al Lago Ballano | soccorso un uomo di 94 anni

Nel pomeriggio si è verificato un intervento di soccorso al Lago Ballano, situato nel territorio di Monchio delle Corti. Un uomo di 94 anni, che stava pescando con i familiari, ha accusato un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito l’anziano e avviato le procedure di assistenza. La situazione è stata gestita sul momento, senza ulteriori complicazioni.

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