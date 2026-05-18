Malore mentre pesca al Lago Ballano | soccorso un uomo di 94 anni
Nel pomeriggio si è verificato un intervento di soccorso al Lago Ballano, situato nel territorio di Monchio delle Corti. Un uomo di 94 anni, che stava pescando con i familiari, ha accusato un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito l’anziano e avviato le procedure di assistenza. La situazione è stata gestita sul momento, senza ulteriori complicazioni.
Intervento di soccorso nel pomeriggio al Lago Ballano, nel territorio di Monchio delle Corti, dove un uomo di 94 anni ha accusato un malore mentre si trovava a pescare insieme ai familiari. L’anziano, secondo le prime informazioni, avrebbe manifestato difficoltà a stare in piedi, facendo scattare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Malore in barca al largo di Civitavecchia: soccorso un uomoRoma, 4 maggio 2026 – È stato un fine settimana particolarmente intenso quello appena trascorso per la Direzione Marittima del Lazio che ha visto...
Malore mentre lavora: operaio soccorso dall'eliambulanza, è grave al CivileLe sue condizioni sarebbero molto gravi: dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso...