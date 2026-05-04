Malore in barca al largo di Civitavecchia | soccorso un uomo

Da cdn.ilfaroonline.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si è sentito male durante una traversata in barca al largo di Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato l’uomo a riva per le cure del caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause del malore. L’intervento si è svolto senza altre complicazioni e le autorità hanno avviato le procedure di assistenza.

Roma, 4 maggio 2026 – È stato un fine settimana particolarmente intenso quello appena trascorso per la Direzione Marittima del Lazio che ha visto impegnato il 3° MRSC nel coordinamento di numerosi interventi lungo l’intera area di competenza, tra operazioni di polizia marittima e attività di soccorso. Civitavecchia. Domenica 3 maggio la sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia è stata impegnata in una delicata operazione di soccorso dopo aver ricevuto, nel primo pomeriggio, tramite il NUE (Numero Unico di Emergenza) 112, una richiesta di soccorso da parte di un’imbarcazione a vela battente bandiera francese, con un uomo a bordo colto da malore a circa 15 miglia dal porto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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