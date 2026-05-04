Malore in barca al largo di Civitavecchia | soccorso un uomo

Un uomo si è sentito male durante una traversata in barca al largo di Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato l’uomo a riva per le cure del caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause del malore. L’intervento si è svolto senza altre complicazioni e le autorità hanno avviato le procedure di assistenza.

Roma, 4 maggio 2026 – È stato un fine settimana particolarmente intenso quello appena trascorso per la Direzione Marittima del Lazio che ha visto impegnato il 3° MRSC nel coordinamento di numerosi interventi lungo l’intera area di competenza, tra operazioni di polizia marittima e attività di soccorso. Civitavecchia. Domenica 3 maggio la sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia è stata impegnata in una delicata operazione di soccorso dopo aver ricevuto, nel primo pomeriggio, tramite il NUE (Numero Unico di Emergenza) 112, una richiesta di soccorso da parte di un’imbarcazione a vela battente bandiera francese, con un uomo a bordo colto da malore a circa 15 miglia dal porto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Malore a bordo, marittimo soccorso al largo di Genova e portato in ospedale Colpito da un malore improvviso: uomo soccorso dall'eliambulanzaÈ stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere un 53enne colto da un malore improvviso, nella mattinata di oggi – lunedì 20 aprile... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Francesco, il poliziotto stroncato da un malore: la raccolta fondi per i figli del collega scomparso; Il bagno fatale nel Garda. Non ce l’ha fatta il 16enne; Messina: Paziente aggredisce una guardia giurata e danneggia i locali al Papardo; Mattia Cossettini, i genitori del bambino morto in Egitto: Non sappiamo se il prolungarsi dei tempi di intervento abbia influito sulla... Malore in barca al largo di Civitavecchia: soccorso un uomoDomenica 3 maggio la sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia è stata impegnata in una delicata operazione di soccorso dopo aver ricevuto, nel primo pomeriggio, tramite il NUE (Numer ... ilfaroonline.it Ultim'ora Colto da un malore in strada, l'uomo non ce l'ha fatta - facebook.com facebook Ha un malore durante la gara, muore a 68 anni Stefano Torrini - Viveva a Rodengo Saiano e aveva 68 anni il pilota di ktm, è venuto a mancare mentre si trovava al Campionato Italiano di regolarità Gruppo 5 in Sicilia. - QuiBrescia x.com