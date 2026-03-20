È morto Chuck Norris fatale un malore mentre era in vacanza alle Hawaii

Chuck Norris è morto a 86 anni a causa di un malore mentre si trovava in vacanza alle Hawaii. È conosciuto principalmente per aver interpretato il protagonista nella serie TV Walker Texas Ranger e per i suoi ruoli in vari film d’azione e arti marziali degli anni Ottanta e Novanta. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Chuck Norris è morto a 86 anni, noto soprattutto per il ruolo da protagonista della serie Walker Texas Ranger e per quelli in diversi film d’azione e di arti marziali, attivo soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. La famiglia ha diffuso un comunicato in cui parla di una scomparsa improvvisa, avvenuta circondato dai suoi cari, mantenendo riservate le circostanze esatte del decesso. Secondo le ricostruzioni, il decesso è avvenuto nella mattinata di giovedì in seguito a un’emergenza medica clinica inaspettata che ne ha richiesto il ricovero d’urgenza. Una scomparsa che ha colto tutti di sorpresa: una fonte ha rivelato a TMZ di aver parlato con l’attore soltanto mercoledì, descrivendolo di ottimo umore, gioviale e reduce dalla sua consueta sessione di allenamento quotidiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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