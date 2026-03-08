Comunali a Chieti il centrodestra serra i ranghi | Candidato sindaco unitario entro pochi giorni

Il centrodestra a Chieti lavora per definire il candidato sindaco unico in vista delle elezioni comunali di maggio. Le forze politiche di questa coalizione stanno stringendo i tempi per fare una scelta condivisa e annunceranno il nome entro pochi giorni. La strategia mira a presentare un fronte compatto alle prossime amministrative.

Riunione del tavolo politico della coalizione: presenti i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati Il centrodestra si prepara alle elezioni amministrative di maggio e punta a chiudere a breve sul nome del candidato sindaco unitario. È quanto emerso dall’incontro del tavolo politico della coalizione che si è svolto stamattina a Chieti. Alla riunione hanno partecipato Antonio Tavani per Fratelli d’Italia, Daniele D’Amario per Forza Italia, Maurizio Bucci per la Lega e Valentino Di Carlo per Noi Moderati. Presenti anche Mauro Febbo, Andrea Buracchio, Carla Di Biase e Roberto Miscia. Nel corso dell’incontro i rappresentanti della coalizione hanno discusso il percorso che porterà alla scelta del candidato sindaco e le strategie politiche per le prossime amministrative. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

