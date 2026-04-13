Malore durante il pranzo a Vinitaly muore l’imprenditore Stefano Adamo

Durante il Vinitaly, un'imprenditore pugliese è deceduto mentre si trovava presso uno stand nel padiglione 7. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La dinamica dell'episodio ha portato all’intervento delle autorità sanitarie presenti in fiera. La sua morte ha suscitato sgomento tra i presenti e gli organizzatori dell’evento.

(Adnkronos) – È morto l'imprenditore pugliese Stefano Adamo mentre stava pranzando presso uno stand al padiglione 7 di Vinitaly. Colto da un malore ieri pomeriggio è stato immediatamente soccorso dai medici che si trovavano in fiera insieme alle auto medice. I medici rianimatori hanno praticato subito le manovre di rianimazione e caricato l'imprenditore sull'autoambulanza per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it A Verona per partecipare al Vinitaly, muore l’imprenditore Stefano AdamoALLISTE – È morto a Verona, dove si trovava per partecipare all’apertura della 58esima edizione del Vinitaly, Stefano Adamo, imprenditore agricolo di... Stefano Adamo, imprenditore ucciso da un malore mentre pranza al Vinitaly. Il 51enne era l'ideatore del Gin GinaMuore stroncato da un malore mentre sta pranzando a Verona nel primo giorno del Vinitaly.