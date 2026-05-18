Malore alla guida | si schianta contro un furgone illeso per miracolo

Questa mattina a Genova, nel quartiere di Rivarolo, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un furgone in via Evandro Ferri, vicino all’area dell’ex Centrale del Latte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma fortunatamente l’automobilista è uscito illeso dall’incidente. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti e non ci sono state conseguenze per le persone presenti. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui