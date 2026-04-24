Malore alla guida si schianta contro un albero e muore

Venerdì mattina a Urago Mella si è verificato un incidente mortale lungo Via della Chiesa. Un uomo di 60 anni ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto, perdendo il controllo del veicolo che si è schiantato contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Tragedia all'alba di venerdì mattina a Urago Mella: in Via della Chiesa ha perso la vita un uomo di 60 anni. Era alla guida di un furgone quando sarebbe stato colto da un malore alla guida, che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo che stava guidando. Nell'improvvisa carambola avrebbe.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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