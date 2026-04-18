Latina bimbo di sette anni muore annegato in un centro termale

Da ilfattoquotidiano.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di sette anni è deceduto a Suio Terme, in provincia di Latina, dopo aver subito un annegamento nella piscina di uno stabilimento termale. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non sono riusciti a rimuoverlo dalla situazione critica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. La struttura è stata temporaneamente chiusa in attesa di ulteriori accertamenti.

Un bambino di sette anni è morto annegato a Suio Terme, in provincia di Latina, mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale. I soccorsi del 118, arrivati sul luogo anche con un’eliambulanza, hanno provato a rianimarlo a lungo ma ogni tentativo è stato inutile. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, stanno indagando per chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un bocchettone della piscina che avrebbe impedito al bambino la risalita in superficie. Nel caso in cui questa possibilità venga confermata, si tratterebbe del secondo caso in poco tempo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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