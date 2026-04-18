Latina bimbo di sette anni muore annegato in un centro termale

Un bambino di sette anni è deceduto a Suio Terme, in provincia di Latina, dopo aver subito un annegamento nella piscina di uno stabilimento termale. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non sono riusciti a rimuoverlo dalla situazione critica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. La struttura è stata temporaneamente chiusa in attesa di ulteriori accertamenti.

Un bambino di sette anni è morto annegato a Suio Terme, in provincia di Latina, mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale. I soccorsi del 118, arrivati sul luogo anche con un’eliambulanza, hanno provato a rianimarlo a lungo ma ogni tentativo è stato inutile. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, stanno indagando per chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un bocchettone della piscina che avrebbe impedito al bambino la risalita in superficie. Nel caso in cui questa possibilità venga confermata, si tratterebbe del secondo caso in poco tempo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Latina, bimbo di sette anni muore annegato in un centro termale Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste Notizie correlate Bambino di 7 anni muore annegato in una piscina termale di Castelforte (Latina)Castelforte, 18 aprile 2026 – Un’altra tragedia in piscina dopo la drammatica vicenda di Pennabilli. Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina termale: indagano i carabinieriUn bambino di sette anni ha perso la vita mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale a Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Musica e orgoglio Latin al Coachella 2026; Incendio sopra la Galleria in corso Matteotti, un intossicato in ospedale; Serie C – Latina-Casarano 1-2, nerazzurri puniti tra episodi e sprechi; Colpi di pistola nella notte ad Aprilia, nel mirino un bar e un condominio. Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di SuioIn uno stabilimento termale. Si ipotizza che sia stato risucchiato da un bocchettone. E' stato prontamente soccorso dal 118, ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i Carabinieri ... rainews.it Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina termale: indagano i carabinieriUn bambino di sette anni ha perso la vita mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale a Suio, nel territorio di Castelforte, lungo il fiume ... lapresse.it Sono due uomini di origine algerina i responsabili del furto di qualche giorno fa ai danni di una donna di Latina - facebook.com facebook L’Avana ha avuto il Barrio Chino più grande dell’America Latina Arco su calle Dragones (1999), il più grande del suo tipo: granito e cemento, simbolo di fratellanza Immigrazione cinese dal 1847; nel ’900: giornali, opera cantonese e società #CubaUnica # x.com