Maldive recupero corpi dei sub in grotta | team internazionale pronto a nuova immersione

Nella mattinata di oggi si svolgerà una nuova fase delle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Un team internazionale si prepara a intervenire nuovamente per recuperare i corpi, dopo che le operazioni erano state interrotte in precedenza. La zona è stata oggetto di interventi di soccorso e di ricerca da parte di esperti provenienti da diversi paesi.

(Adnkronos) – E' prevista nella mattinata di oggi la ripresa dell'operazione di recupero dei corpi di sub italiani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Il team internazionale di search & recovery mobilitato da DAN Europe è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. È quanto si legge in un comunicato, in cui si spiega che il team altamente specializzato è composto dai soccorritori finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Una prima immersione è prevista per questa mattina, meteo permettendo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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