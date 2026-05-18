In una delle grotte di Alimathà, le autorità hanno scoperto che solo tre persone avevano l'autorizzazione per l'immersione a 50 metri di profondità, tra cui una guida. La figlia di una biologa e un'altra persona non erano incluse nella lista ufficiale. La squadra specializzata in recuperi subacquei si prepara a raggiungere una delle tre grotte più profonde, a 60 metri di profondità, per eventuali operazioni di soccorso o recupero. La verifica delle autorizzazioni è ancora in corso.

Quando la squadra specializzata in recuperi subacquei raggiungerà la più profonda delle tre grotte di Alimathà, alla profondità di 60 metri, probabilmente potrà trovare i corpi dei quattro italiani ancora integri. Gli unici effetti potrebbero essere quelli provocati dalla temperatura elevata dell'acqua e dalla permanenza dei corpi in quelle condizioni per almeno cinque giorni. E adesso emerge un dettaglio importante: solo 3 dei 5 sub morti il 14 maggio alle Maldive avevano permessi per l’immersione. E' quanto rivela il Corriere della Sera. Il documento Nelle autorizzazioni ci sono la Duke of York e le attrezzature. La loro ricerca, come conferma un documento che risale allo scorso febbraio, si svolgeva tra 0 e 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Maldive, Giorgia Sommacal (la figlia della biologa) e la guida non erano in lista per l'immersione a meno 50 metri: solo in 3 avevano l'autorizzazione

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Maldive. Chi sono i cinque italiani morti a 60 metri di profondità

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