Il governo delle Maldive ha dichiarato che il team italiano aveva le autorizzazioni per operare nelle acque dell'arcipelago, consentendo di scendere fino a 50 metri di profondità. Tuttavia, il permesso di ricerca marina non riportava i nomi di due dei cinque subacquei coinvolti e non indicava che fosse prevista un'immersione in grotta, attività che si è poi verificata durante l'esplorazione. La vicenda riguarda un incidente subacqueo che ha portato alla scomparsa dei cinque membri del gruppo.

C’erano le autorizzazioni necessarie per condurre una campagna scientifica nelle acque delle Maldive, ma sul permesso di ricerca marina del team italiano non ci sarebbero i nomi di due dei cinque subacquei italiani inghiottiti dagli abissi e non è menzionata l’immersione in grotta. Lo ha detto al Corriere della Sera Mohamed Hussain Shareef, portavoce del presidente maldiviano Mohamed Muizzu, che ricostruisce i contorni della tragedia avvenuta nell’atollo di Vaavu e prova a chiarire il nodo dei permessi concessi al team dell’Università di Genova. Il gruppo, riferisce Shareef, operava regolarmente alle Maldive da almeno quattro anni e aveva ottenuto l’autorizzazione ufficiale dal Dipartimento di ricerca marina per uno studio sui coralli molli e sui sistemi di barriera corallina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maldive, il governo: “Gli italiani erano autorizzati a scendere fino a 50 metri. Ma la grotta non era nel piano di ricerca”

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