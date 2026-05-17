Una tragedia si è verificata recentemente nelle acque delle Maldive, suscitando molte domande e pochi chiarimenti ufficiali. Le autorità locali non hanno ancora fornito dettagli definitivi sulle cause dell’incidente e il motivo per cui le immersioni siano state limitate a 30 metri. Un esperto nel settore, che da anni lavora in quelle zone, ha commentato che le condizioni meteorologiche non sembrano aver influito sull’accaduto. Attualmente, l’indagine resta aperta e si attendono ulteriori approfondimenti.

Roma, 17 maggio 2026 – Ciò che è accaduto nell’Oceano Indiano è un mistero. Proviamo a dipanarlo con Enzo Spina che anche se in questo momento è in Italia, da anni dirige centri di immersione alle Maldive. Spina che cosa ha provato quando ha saputo la notizia? “Quello che è successo ha lasciato tutti basiti. Siamo vicini al dolore delle famiglie. Il gruppo che ha organizzato l’escursione è composto da gente serissima e super organizzata con la quale ho lavorato. Hanno sempre svolto missioni di ricerca. Così come molto preparati e con tanta esperienza erano i componenti del gruppo, soprattutto la professoressa Montefalcone che quei mari li aveva studiati e frequentati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tragedia alle Maldive, lo specialista: il meteo non c'entra. “Immersioni limitate a 30 metri”

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