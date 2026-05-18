La legale di un tour operator ha spiegato che il ministero del turismo delle Maldive aveva concesso un’autorizzazione per una ricerca scientifica. Secondo quanto riferito, l’autorizzazione è stata rilasciata in seguito a una richiesta da parte di un rappresentante di un’associazione di conservazione naturalistica locale. La documentazione è stata inviata, confermando così l’approvazione ufficiale per le attività di ricerca svolte in territorio maldiviano.

“ Ci hanno inoltrato un’autorizzazione, chiesta al ministero del turismo maldiviano da una persona che è leader di una associazione di conservazione naturalistica locale. Veniva quindi data autorizzazione a svolgere una ricerca scientifica ad alcune persone durante queste due ultime settimane. In questa autorizzazione però non si fa menzione di profondità o riferimenti all’esplorazione. È un’autorizzazione che è stata data a scopo di ricerca scientifica, di prelevamento di campioni e di conservazione ed esportazione eventuale di questi campioni di organici. Il ministro ha detto, in una intervista alla stampa locale, come non sia prevista alcuna limitazione di profondità per la ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, la legale del tour operator: “Il ministero maldiviano aveva autorizzato la ricerca scientifica”

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