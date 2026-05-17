Una tragedia si è verificata tra i soccorritori nelle acque delle Maldive, dove un sub maldiviano ha perso la vita durante un’operazione di salvataggio. Le autorità stanno indagando sui motivi che hanno portato a superare il limite di profondità di 30 metri durante l’immersione. La vittima è deceduta a causa di una malattia da decompressione, causata presumibilmente da un’immersione non conforme alle procedure di sicurezza. Le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’incidente.

? Domande chiave Perché il limite dei 30 metri è stato superato durante l'immersione?. Come ha causato la malattia da decompressione la morte del militare?. Chi deve rispondere della violazione dei protocolli di sicurezza dell'agenzia?. Cosa accadrà alle ricerche dopo il decesso del sommozzatore maldiviano?.? In Breve Il sergente Mahadi è deceduto per malattia da decompressione nell'atollo di Vaavu.. L'agenzia Albatros Top Boat nega autorizzazioni per immersioni oltre i 30 metri.. Gianluca Benedetti è l'unico corpo tra i cinque italiani finora recuperato.. Le autorità maldiviane indagano sulla violazione dei limiti di profondità subacquea..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, tragedia tra i soccorritori: morto il sub maldiviano

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Maldive, tragedia senza fine: morto anche un sub che cercava i corpi degli italiani.

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