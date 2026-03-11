Le persone stanno cancellando o posticipando i loro viaggi da Dubai alle Maldive, creando problemi per agenzie di viaggio e tour operator. La crisi in Iran ha un impatto diretto sul settore turistico, con numerosi viaggi sospesi o annullati. Questi cambiamenti stanno influenzando le prenotazioni e le attività di chi lavora nel turismo internazionale. La situazione si riflette su diversi mercati e operatori del settore.

Roma, 11 marzo 2026 – La crisi in Iran non colpisce solo energia e mercati: tra i primi settori a risentirne c’è anche il turismo. L’instabilità nella regione e le restrizioni nello spazio aereo stanno provocando cancellazioni di viaggi e mettendo sotto pressione tour operator e agenzie. Il 65 per cento degli operatori gestisce oltre 16 pratiche di emergenza e le perdite medie ammontano a 38.800 euro nell’ultima settimana. Le criticità riguardano soprattutto gli hub di Emirati Arabi e Qatar, con forti ripercussioni sui collegamenti verso le destinazioni di lungo raggio. Tra cancellazioni (38 per cento) e prenotazioni congelate (45 per cento), il settore stima oltre 222 milioni di euro di mancate prenotazioni per il periodo di Pasqua e primavera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Dubai alle Maldive, la gente cancella o rinvia i viaggi: una mazzata per agenzie e tour operator

