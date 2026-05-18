Maldive individuati i corpi dei quattro italiani morti Erano nel terzo segmento della grotta

Nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, sono stati recuperati i corpi di quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione la settimana scorsa. Le operazioni di ricerca sono riprese nelle grotte sommerse e, secondo quanto comunicato dalla Farnesina, i corpi sono stati trovati nel terzo segmento di una delle grotte. La ricerca è iniziata subito dopo la scomparsa e si è concentrata su questa specifica area, dove si trovano i resti dei quattro sub.

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Dopo la ripresa delle operazioni nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, è arrivata la conferma della Farnesina, i corpi dei quattro sub italiani dispersi sono stati individuati nel terzo segmento della grotta dove erano scomparsi durante l’immersione della scorsa settimana. La notizia è stata confermata anche da fonti locali, mentre proseguono le delicate operazioni, iniziate in mattinata, nell’area insieme al team di sommozzatori finlandesi specializzati nelle missioni estreme. Prima dell’immersione gli specialisti della fondazione Dan Europe hanno svolto un briefing operativo per coordinare le attività e verificare le condizioni del sito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani morti. Erano nel terzo segmento della grotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani Sullo stesso argomento Individuati i corpi dei quattro italiani morti alle MaldiveSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italianiMeta description: Alle Maldive individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi in una grotta nell’atollo di Vaavu. Ricerche in corso con squadre internazionali e supporto della Guardia Costiera ... adnkronos.com Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani dispersi. La Farnesina confermaI sub-speleologi finlandesi sono ancora in immersione, il recupero dei corpi comincerà domani I sub-speleologi finlandesi della Dan, spiegano le fonti locali, sono ancora in immersione e hanno segnala ... msn.com