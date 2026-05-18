Sono stati trovati i corpi di quattro cittadini italiani deceduti durante un’immersione in una grotta alle Maldive, giovedì scorso. Le autorità locali hanno recuperato i corpi nel corso delle operazioni di ricerca, che sono durate diverse ore. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. La procura ha disposto l’autopsia sui corpi per accertare eventuali cause naturali o traumatiche. Le famiglie delle vittime sono state informate dell’esito delle ricerche.

Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Lo riferiscono fonti locali. Stamattina erano riprese le ricerche, alle quali partecipa anche un team di tre sommozzatori finlandesi. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e quattro i sub italiani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell'Atollo Vaavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori. Una missione definita “complessa e ad alto rischio”. Gli stessi specialisti coinvolti nelle operazioni hanno definito il recupero “complesso e ad alto rischio”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Individuati i corpi dei quattro italiani morti alle Maldive

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Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani

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