Maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperare

Nelle Maldive sono stati individuati i corpi di quattro sub italiani ancora da recuperare, secondo quanto riferiscono le autorità locali. L’incidente di alcuni giorni fa aveva causato la morte di cinque connazionali durante un’immersione a circa 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero sono in corso e si concentrano sulle zone dove sono stati trovati i corpi. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali altri dettagli o cause dell’incidente.

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Dalle Maldive arrivano sviluppi sulle ricerche dei corpi dei quattro sub italiani che restano da recuperare dopo l’incidente di alcuni giorni fa, quando a perdere le vita furono cinque connazionali rimasti uccisi durante un’immersione a 60 metri di profondità. La Farnesina infatti conferma che le ultime quattro vittime sono state individuate nel terzo segmento della grotta dell’atollo di Vaavu, dove è avvenuto l’incidente su cui si continua a indagare. Ieri sera, invece, sono rientrate in Italia le altre 20 persone che erano a bordo della Duke of York, l’imbarcazione da cui si sono immersi i 5 sub che hanno perso la vita. Alle Maldive il limite di 30 metri di profondità vale per le immersioni ricreative. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani Sullo stesso argomento Individuati i corpi dei quattro italiani morti alle MaldiveSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani morti. Erano nel terzo segmento della grottaDopo la ripresa delle operazioni nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, è arrivata la conferma della Farnesina, i corpi dei... #Maldive I corpi dei 4 sub italiani dispersi, sono stati individuati dal team finlandese nel terzo segmento della grotta dell’atollo di Vavu. I sub-speleologi sono scesi a 60 metri. I corpi sono stati individuati in un cunicolo della caverna distante dall’entrata. x.com Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, 'saranno recuperati in future immersioni'Trovati nel terzo segmento della grotta, lo conferma la Farnesina. Questa mattina iniziate le operazioni di recupero da un team specializzato. Il portavoce del presidente maldiviano: ''Non tutte le vi ... ansa.it Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperareDalle Maldive arrivano sviluppi sulle ricerche dei corpi dei quattro sub italiani che restano da recuperare dopo l'incidente di alcuni giorni fa, quando a ... lapresse.it