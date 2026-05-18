Maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperare

Da lapresse.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Maldive sono stati individuati i corpi di quattro sub italiani ancora da recuperare, secondo quanto riferiscono le autorità locali. L’incidente di alcuni giorni fa aveva causato la morte di cinque connazionali durante un’immersione a circa 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero sono in corso e si concentrano sulle zone dove sono stati trovati i corpi. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali altri dettagli o cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalle Maldive arrivano sviluppi sulle ricerche dei corpi dei quattro sub italiani che restano da recuperare dopo l’incidente di alcuni giorni fa, quando a perdere le vita furono cinque connazionali rimasti uccisi durante un’immersione a 60 metri di profondità. La Farnesina infatti conferma che le ultime quattro vittime sono state individuate nel terzo segmento della grotta dell’atollo di Vaavu, dove è avvenuto l’incidente su cui si continua a indagare. Ieri sera, invece, sono rientrate in Italia le altre 20 persone che erano a bordo della Duke of York, l’imbarcazione da cui si sono immersi i 5 sub che hanno perso la vita. Alle Maldive il limite di 30 metri di profondità vale per le immersioni ricreative. 🔗 Leggi su Lapresse.it

maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperare
© Lapresse.it - Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani

Video Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani

Sullo stesso argomento

Individuati i corpi dei quattro italiani morti alle MaldiveSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive.

Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani morti. Erano nel terzo segmento della grottaDopo la ripresa delle operazioni nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, è arrivata la conferma della Farnesina, i corpi dei...

maldive individuati i corpiIndividuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, 'saranno recuperati in future immersioni'Trovati nel terzo segmento della grotta, lo conferma la Farnesina. Questa mattina iniziate le operazioni di recupero da un team specializzato. Il portavoce del presidente maldiviano: ''Non tutte le vi ... ansa.it

maldive individuati i corpiMaldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora da recuperareDalle Maldive arrivano sviluppi sulle ricerche dei corpi dei quattro sub italiani che restano da recuperare dopo l'incidente di alcuni giorni fa, quando a ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web