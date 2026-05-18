Maldive individuati dal team specializzato finlandese i corpi dei quattro sub italiani dispersi Il portavoce del governo | Le autorizzazioni erano valide fino a 50 metri ma non per tutti

In Maldive, il team specializzato finlandese ha recuperato i corpi di quattro sub italiani dispersi. I corpi sono stati trovati nel terzo segmento di una grotta sottomarina. Il portavoce del governo ha dichiarato che le autorizzazioni per le immersioni erano valide fino a 50 metri, ma non per tutti i sub. Le operazioni di recupero sono state pianificate e continueranno domani con immersioni nel sito.

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