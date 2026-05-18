Maldive individuati dal team specializzato finlandese i corpi dei quattro sub italiani dispersi Il portavoce del governo | Le autorizzazioni erano valide fino a 50 metri ma non per tutti

Da vanityfair.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Maldive, il team specializzato finlandese ha recuperato i corpi di quattro sub italiani dispersi. I corpi sono stati trovati nel terzo segmento di una grotta sottomarina. Il portavoce del governo ha dichiarato che le autorizzazioni per le immersioni erano valide fino a 50 metri, ma non per tutti i sub. Le operazioni di recupero sono state pianificate e continueranno domani con immersioni nel sito.

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Sull’incidente subacqueo costato la vita a cinque italiani durante un’immersione in una grotta sottomarina, parla il portavoce del presidente delle Maldive, Mohamed Hussain Shareef. Al Corriere, il funzionario ha mostrato i documenti del permesso di ricerca marina concessi al team dell’Università di Genova. Si tratta di un’autorizzazione valida dal 3 al 17 maggio, relativa a immersioni di ricerca in più atolli e con una profondità prevista fino a 50 metri. Tuttavia, proprio nella ricostruzione dei documenti emergono due elementi dubbi. Il portavoce, infatti, secondo il Corriere, ammette che nel permesso non risultino tutti i nomi dei... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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