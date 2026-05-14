Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione a 50 metri di profondità Tra loro la docente Monica Montefalcone e la figlia 20enne | chi erano gli altri 3 sub

Una tragica notizia si è diffusa questa mattina dalle Maldive, dove cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime ci sono una docente e sua figlia di 20 anni. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto e sono stati identificati gli altri tre sub coinvolti, le cui generalità non sono state rese note. La notizia ha generato grande dolore tra i familiari e amici delle vittime.

Tragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano. La notizia è stata confermata prima dalla polizia loclae, poi dal consolato e quindi dalla Farnesina. «Una tragedia, non posso aggiungere altro», ha commentato la console Giorgia Marazzi al Corriere della Sera. Che cosa è successo. Secondo le prime ricostruzioni, i subacquei, tra cui una docente e ricercatrice dell’Università di Genova, come ha confermato lo stesso ateneo, sono deceduti «per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime anche sua figlia ventenne. I cinque italiani si erano immersi al mattino. 🔗 Leggi su Open.online

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