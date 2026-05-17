Tre subacquei professionisti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per contribuire alle operazioni di ricerca dei quattro italiani scomparsi durante un’immersione vicino all’atollo di Vaavu. La squadra internazionale si unisce alle forze locali impegnate nelle operazioni di recupero, che continuano senza sosta. La polizia locale ha confermato l’arrivo dei sub esperti, che si uniscono alle attività di ricerca nel tentativo di trovare eventuali tracce dei dispersi. Le ricerche sono ancora in corso nelle acque dell’atollo.

Tre subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per assistere nella ricerca in corso dei quattro italiani scomparsi durante un’immersione vicino all’atollo di Vaavu. L’arrivo del team specialistico è stato confermato al media locale Sun dal portavoce del governo, Mohamed Hussian Shareef. I tre esperti tecnici di immersione sono stati chiamati su richiesta del governo italiano, ha detto il portavoce affermando che anche i governi del Regno Unito, dell’Australia e degli Stati Uniti hanno offerto assistenza. Le operazioni di ricerca dei quattro italiani sono state temporanemanete sospese dopo la morte di un sub esperto delle Forze di Difesa Nazionale delle Maldive, coinvolto nella missione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, arrivati tre sub finlandesi esperti per cercare corpi italiani

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