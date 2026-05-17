Dan Europe | piano per il recupero dei dispersi tra i predatori marini

Dan Europe ha annunciato un nuovo piano per il recupero dei dispersi tra i predatori marini, con particolare attenzione agli squali. Il progetto prevede l’impiego di tecniche specifiche per garantire la sicurezza dei subacquei durante le operazioni di salvataggio. Si utilizzeranno strumenti e metodi mirati a intervenire rapidamente in caso di incontri con gli squali, al fine di recuperare le persone scomparse nelle acque inesplorate. La strategia mira a combinare competenze subacquee con tecnologie avanzate per intervenire in modo efficace e tempestivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui