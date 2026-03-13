Malattie infiammatorie intestinali a Caserta l’incontro tra medici e pazienti promosso all' Archivio di Stato

A Caserta si è svolto all'Archivio di Stato un incontro tra medici, pazienti e cittadini dedicato alle malattie infiammatorie intestinali. Durante l’evento sono stati affrontati vari aspetti legati alle difficoltà e alle problematiche delle persone affette da queste patologie. L’appuntamento ha permesso un confronto diretto tra chi cura e chi vive queste condizioni ogni giorno.

Confronto su Malattia di Crohn e colite ulcerosa organizzato da AMICI Italia: informazione scientifica, diritti dei pazienti e nuove terapie al centro dell'evento Un momento di confronto diretto tra medici, pazienti e cittadini per approfondire le principali problematiche legate alle malattie infiammatorie croniche intestinali. È questo l'obiettivo dell'incontro "Amici Reali – incontro tra medici e pazienti", organizzato da Amici Italia e in programma sabato 14 marzo presso l'Archivio di Stato di Caserta. Durante l'incontro verranno affrontati diversi aspetti legati alla gestione delle MICI, dalle più recenti terapie disponibili fino ai temi che riguardano la quotidianità dei pazienti.